2 apostas em S. Paulo (com os números 06 - 12 - 32 - 44 - 51 e 57) levaram os 153 milhões da Mega

Quinta 09/02/23 - 6h43

Os R$ 153 milhões da Mega-Sena serão divididos entre duas apostas: uma na cidade de São Paulo e a outra em Piracicaba (SP).



Cada uma vai receber prêmio de R$ 76,4 milhões.



As apostas foram em jogo simples.



As dezenas sorteadas: 06 - 12 - 32 - 44 - 51 - 57.



A quina registrou 226 apostas vencedoras e cada acertador vai receber R$ 45.102,73.



A quadra teve 14.672 apostas ganhadoras e cada apostador receberá o prêmio de R$ 992,48.



O próximo sorteio será sábado (11), com prêmio de R$ 3 milhões.