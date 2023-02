Quinta 09/02/23 - 6h52

Com Hulk inspirado, Atlético-MG derrota Democrata no Mineiro



Atacante marca dois gols em vitória de 3 a 0









O Atlético-MG contou com um Hulk inspirado nas cobranças de falta para derrotar o Democrata por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (8) no estádio Independência, e manter 100% de aproveitamento no Campeonato Mineiro. O triunfo levou o Galo aos 12 pontos, na liderança do Grupo A da competição.





O atacante Hulk foi o grande destaque do primeiro tempo da partida, pois acertou duas bombas em cobrança de falta, aos 12 e aos 34 minutos, para abrir uma vantagem de dois gols para o Atlético-MG. Ainda na etapa inicial, já aos 47, Paulinho aproveitou passe de Patrick para dar números finais ao placar.



Na etapa complementar o técnico Eduardo Coudet fez experiências no Galo, que não conseguiu ampliar sua vantagem diante de um Democrata aplicado na defesa.



Agora, o Atlético-MG disputa clássico com o Cruzeiro, na segunda-feira (13), em seu próximo compromisso no Campeonato Mineiro. Agência Brasil