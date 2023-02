BR-251, km 313: "...ocorreu a colisão entre um caminhão e o automóvel de passeio, cujo caminhão seguia sentido Bahia, transportando telhas de amianto, e o automóvel que transitava no trevo acesso a cidade de Salinas"

Domingo 12/02/23 - 20h34

Divulgação do Corpo de Bombeiros:



Na manhã deste domingo (12/02), por volta das 06h50min, os militares do 9°Pelotão de bombeiros em Salinas-MG foram acionados para o atendimento a uma ocorrência de colisão entre um caminhão e um veículo de passeio, ocorrida na Rodovia Federal BR-251, km 313, próximo ao hotel Valley Hills.



No presente acidente, ocorreu a colisão entre um caminhão e o automóvel de passeio, cujo caminhão seguia sentido Bahia, transportando telhas de amianto e o automóvel que transitava no trevo acesso a cidade de Salinas.



O carro de passeio era tripulado por três vitimas: o condutor A.B.A.C ( 24 anos), e pelos passageiros A.C.O de 20 anos e E.J.O de 19 anos).



Um passeiro do automóvel ficou preso nas ferragens e a guarnição de bombeiros com uso de equipamentos adequados realizou a retirada das ferragens da vítima, que foi extraída em segurança e repassada para equipe do SAMU.



As vítimas do acidente foram avaliadas e transportadas pelas equipes do SAMU para o hospital de Salinas.



O condutor do caminhão J.L.J.( 41 anos) que nada sofreu foi avaliado no local e liberado pelo médico.



Duas unidades do SAMU de Salinas participaram do atendimento as vítimas, sendo uma USB e uma USA.



A segurança da rodovia foi realizada pela PRF, cujo trecho ficou parcialmente interditado em um dos sentidos.



