"...tentava defender o pai de uma pessoa que havia entrado na casa dele para agredi-lo. (...) foi atingido com um golpe de facão na mão, ocasionando um princípio de amputação de quatro dedos"

Segunda 13/02/23 - 6h47

Divulgado pelo Samu:



O SAMU prestou atendimento a um homem de 37 anos que ficou ferido após ser agredido com um facão na noite desse domingo (12), na comunidade de Mulungu, em Porteirinha.



Segundo informações da vítima, ele tentava defender o pai de uma pessoa que havia entrado na casa dele para agredi-lo.



O homem foi atingido com um golpe de facão na mão, ocasionando um princípio de amputação de quatro dedos.



A vítima começou a ser transportado por uma viatura da Polícia Militar, que foi interceptada pela ambulância do SAMU.



Os socorristas prestaram socorro à vítima com imobilização do membro para conter o sangramento e administração de medicamentos.

Logo após, a equipe encaminhou o paciente para o hospital de Janaúba.