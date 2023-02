Não há indício de que objetos derrubados - e que pioram o humor entre a China e o ocidente - venham de atividades extraterrestres, diz a Defesa dos EUA

Terça 14/02/23 - 6h54

Os governos dos EUA e do Canadá procuram os destroços de três objetos voadores não identificados recentemente derrubados.Embora esses objetos tenham sido detectados pelos radares americanos ajustados para rastrear o céu com mais precisão, o governo dos EUA afirma que não há indícios de atividades extraterrestres relacionadas a eles.O Departamento de Defesa dos EUA esclareceu que esses objetos são diferentes do balão de espionagem chinês abatido no início de janeiro.Eles se moviam a altitudes semelhantes às dos aviões comerciais e poderiam representar uma ameaça.O governo dos EUA ainda não divulgou muitos detalhes sobre os objetos.A descoberta desses objetos aumentou a tensão entre os EUA e a China.