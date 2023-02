Rapaz de 20 anos leva tiro e espera, sentado na calçada, a vinda do socorro

Terça 14/02/23 - 6h59

Divulgado pelo Samu:



O SAMU prestou atendimento a um rapaz de 20 anos após ser atingido por disparos de arma de fogo na noite dessa segunda-feira (13), no bairro Cidade Jardim, em Pirapora.



Quando a equipe médica chegou ao local, encontrou a vítima sentada em uma calçada apresentando uma perfuração na região do tórax.



Os profissionais prestaram socorro à vítima no local, com administração de medicamentos e imobilização da mesma.



Em seguida, o paciente foi encaminhado para o hospital de Pirapora, consciente.