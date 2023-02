As próximas viagens programadas por Lula: China, Portugal, São Tomé e Príncipe, África do Sul e Japão

Terça 14/02/23 - 7h18

No próximo mês, Lula tem uma viagem programada para a China.



Em abril, o presidente brasileiro visitará Portugal e em julho estará presente na cúpula da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) em São Tomé e Príncipe, na África.



Dois meses depois, ele deve participar da reunião dos Brics na África do Sul.



Há ainda a possibilidade de Lula comparecer à reunião do G7, que será realizada em maio no Japão.



Além disso, o presidente da França, Emmanuel Macron, demonstrou interesse em visitar o Brasil este ano.