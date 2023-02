Quando eram 19h30min em M. Claros, homens usando moto atacam casa à procura de ouro

Quarta 15/02/23 - 9h15

Uma mulher de 68 anos e sua filha de 35 foram rendidas por um homem armado dentro de casa.Foi no bairro Doutor João Alves, em Montes Claros, na noite de terça-feira (14).O homem anunciou o assalto e exigiu que as moradoras entregassem suas joias, afirmando que sabia que elas possuíam objetos de ouro.Além das joias, o homem também roubou os celulares das vítimas.Durante a ação, a filha foi agredida com uma coronhada na cabeça e sofreu uma pequena lesão.Após o crime, o homem fugiu com um comparsa que o aguardava do lado de fora em uma motocicleta.A polícia analisou câmeras de segurança da rua que flagraram os homens fugindo em alta velocidade.