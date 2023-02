19 anos, e em prisão domiciliar: assim mesmo, assaltou, tomou moto e celular, foi perseguido desde o centro de M. Claros (perto da Prefeitura) e acabou preso

Domingo 19/02/23 - 11h32

A Polícia Militar durante a tarde deste sábado (18), durante patrulhamento na rua

Urbino Viana com Avenida Cula Mangabeira, deparou com um assalto em andamento.



O autor, homem de 25 anos, estava na direção da motocicleta que acabara de tomar

de assalto, e ao visualizar a equipe policial, empreendeu fuga do local.



Foi solicitado apoio de outras viaturas e durante o acompanhamento, foi dado ordem

de parada diversas vezes ao autor, que ignorou e continuou a fuga praticando direção

perigosa.

Próximo a Ponte Preta, o autor caiu da motocicleta e continuou a empreender fuga a pé, quando foi perseguido pelos militares, alcançado e abordado.



A equipe de Moto Patrulha localizou a motocicleta e o aparelho celular que foram

roubados da vítima, e uma réplica de arma de fogo que foi utilizada no assalto.



O autor se encontrava de prisão domiciliar e possui diversos registros no Sistema de

Defesa Social (REDS).



A vítima tem 19 anos.



O autor foi preso e entregue na DP.