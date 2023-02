Chuvas de 627 milímetros no litoral de S. Paulo causaram a morte de 36 pessoas

Segunda 20/02/23 - 7h21

De acordo com a Defesa Civil de S. Paulo, o volume de chuvas registrado entre sábado e domingo superou o esperado para todo o mês de fevereiro em três das quatro cidades do Litoral Norte (São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba), região fortemente castigada pelos temporais.



Em São Sebastião, o volume de chuva foi de 627 milímetros, o dobro do esperado para o mês todo.





Equipes de resgate seguem nesta segunda-feira (20) buscando por sobreviventes.



O temporal causou a morte de pelo menos 36 pessoas e forçou 560 a deixarem suas casas, entre desabrigados e desalojados.



Na costa sul de São Sebastião, onde a situação é crítica, alguns moradores ficaram ilhados e aguardam a chegada de doações e atendimento médico.



As tempestades causaram alagamentos, deslizamentos de terra e interdições em trechos das rodovias Rio-Santos, Mogi-Bertioga e Tamoios, que só foi totalmente liberada por volta das 21h30.