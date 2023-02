Turquia sofre novo terremoto, desta vez de 6,3 graus

Segunda 20/02/23 - 15h06

A cidade de Antáquia, localizada em Hatay, na Turquia, foi abalada por mais um terremoto, levando as pessoas a reagirem com medo e preocupação.



A região já havia sido fortemente afetada por um terremoto no início do mês, que causou a morte de mais de 46 mil pessoas e deixou centenas de milhares de apartamentos inabitáveis e mais de um milhão de desabrigados.



Até o momento, não há informações sobre vítimas do novo terremoto.