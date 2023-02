Quarta 22/02/23 - 6h38

Divulgado pelos Bombeiros:



No início da noite desta terça-feira, por volta de 18hs uma equipe do Corpo de Bombeiros de Montes Claros compareceu ao Km 18 da rodovia MG 135, zona rural de Montes Claros para atendimento de ocorrência de incêndio em veículo automotor.



No local tratava-se de uma Cavalo-Mecânico, Modelo Scania, que seguia no sentido Montes Claros para Sete Lagoas, e na altura do KM 18 o motorista notou um princípio de incêndio localizado próximo ao motor e ao catalisador, parando imediatamente no acostamento da via.



Diante do fato, o motorista acionou a ECO 135 que por sua vez deslocou até o local e com auxilio de extintores conseguiram debelar o foco.



Quando a GU BM chegou ao local, não havia mais fogo, porém o veiculo estava bastante quente e saindo muita fumaça.



A GU BM desligou os cabos da bateria e efetuou o rescaldo das partes atingidas pelas chamas, evitando assim uma possível reignição.