"...afogamento ocorrido na noite do dia 20 de fevereiro no rio Gorutuba (Llocal conhecido como Prainha do Barreiro da raiz). (...) o corpo foi localizado a uma profundidade de aproximadamente cinco metros"

Quarta 22/02/23 - 6h49

Divulgado pelos Bombeiros:





Na manhã desta terça feira, 21 de fevereiro, uma equipe do Corpo de Bombeiros do 7º Pelotão de Bombeiros de Janaúba se deslocou até o Barreiro da Raiz Zona rural de Janaúba para iniciar às buscas pelo corpo de vítima de afogamento ocorrido na noite do dia 20 de fevereiro no rio Gorutuba( Local conhecido como Prainha do Barreiro da raiz.



No local os militares realizaram buscas submersas com equipamento de respiração autônoma, logrando êxito na localização do corpo da vítima, Sr W. C.S de 19 anos de idade, durante o período vespertino por volta das 14h30min, o corpo localizado a uma profundidade de aproximadamente cinco metros.



A Polícia Civil foi acionada, e depois da realização dos trâmites legais, o corpo da vítima foi deixado aos cuidados da funerária de Plantão.