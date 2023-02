Carreta perdeu os frios: "...estava de costas enchendo um balde de água quando a carreta colidiu com um carro estacionado e, em seguida, atingiu o homem, que foi jogado contra a grade do jardim e acabou ficando sob os escombros"

Quarta 22/02/23 - 6h57

Na manhã desta terça-feira (21), em Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha, um homem de 74 anos faleceu em decorrência de um acidente envolvendo uma carreta bitrem carregada com madeiras de eucalipto.



O motorista afirmou que seguia da região de Almenara para Pedra Azul e, ao chegar na entrada da cidade, perdeu o controle do veículo após o freio falhar e tentar desviar o veículo de algumas pessoas em um ponto de ônibus.



A carreta acabou tombando, atingindo uma casa, um carro e o homem, que não sobreviveu aos ferimentos.



O acidente ocorreu na Rua José Aleixo dos Santos, no Centro, em uma rua com subida, o que pode ter contribuído para o tombamento.



Uma testemunha que também foi atingida relatou que a vítima estava de costas enchendo um balde de água quando a carreta colidiu com um carro estacionado e, em seguida, atingiu o homem, que foi jogado contra a grade do jardim e acabou ficando sob os escombros.