Polícia Militar: "...transitando em alta velocidade. Houve perseguição e, na tentativa de evadir, o condutor do veículo perdeu o controle direcional e colidiu frontalmente contra uma árvore. (....) desceu do veículo e fugiu para uma mata fechada"

Sexta 24/02/23 - 14h37

Divulgado pela Polícia Militar:



A Polícia Militar, no início da noite dessa quinta-feira (23), deparou-se, na Rua Lagoa

Grande, Bairro Lagoa Grande, em Taiobeiras, com um automóvel transitando em alta

velocidade. Houve perseguição e, na tentativa de evadir, o condutor do veículo perdeu

o controle direcional e colidiu frontalmente contra uma árvore.



O homem desceu do veículo e fugiu para uma mata fechada.



Os policiais militares encontraram dentro do carro 92 papelotes de substância

semelhante a cocaína e, na residência do suspeito, de 29 anos, várias sacolas contendo

invólucros para embalar entorpecentes.



Os materiais apreendidos foram entregues na Delegacia da Polícia Civil.



A Polícia Militar segue empenhada para localizar e prender o suspeito.