Mais raso, novo terremoto atinge a Turquia, neste sábado

Sábado 25/02/23 - 12h21

Um terremoto de magnitude 5,3 na Escala Richter atingiu a província de Nigde, na Turquia, neste sábado (25), quase duas semanas após os tremores que causaram mais de 50 mil mortes na Turquia e na Síria.



O tremor ocorreu às 1h27 no horário local e teve profundidade superficial de 7 km, de acordo com o Centro de sismologia Kandilli.



Até o momento, não foram reportados mortos ou feridos pelas agências de monitoramento, mas equipes foram enviadas para avaliar possíveis danos na região.



A província de Nigde fica a cerca de 350 km da fronteira com a Síria, o epicentro dos terremotos anteriores.