Tensão nos céus: caça chinês, armado com mísseis, fica a 150 metros de avião de reconhecimento dos Estados Unidos e o escolta para fora por 15 minutos

Sábado 25/02/23 - 14h30

O P-8 Poseidon da Marinha dos Estados Unidos voava a 21.500 pés sobre o Mar da China Meridional, a cerca de 30 milhas das Ilhas Paracel, grupo de 130 pequenas ilhas, onde se encontram bases militares chinesas.



O P-8 recebeu uma mensagem de rádio de um aeroporto do Exército de Libertação do Povo (PLA), alertando que o espaço aéreo chinês se estende por 12 milhas náuticas e que a aeronave americana deveria se afastar.



Poucos minutos depois, um caça chinês armado com mísseis interceptou o avião americano, voando a apenas 150 metros do seu lado esquerdo.



Do P-8 - registrou a CNN - foi possível ver os pilotos chineses virando a cabeça para olhar, além da estrela vermelha nas aletas da cauda e os mísseis armados no caça chinês.





O caça chinês escoltou o avião americano por 15 minutos antes de se afastar.