Prepare-se: sem chuvas no horizonte dos próximos 10 dias, M. Claros terá temperaturas entre 19 e 35 graus

Sábado 25/02/23 - 15h19

De acordo com a última previsão meteorológica, a região de M. Claros enfrentará temperaturas de até 35 graus nos próximos 10 dias, sem perspectivas de chuva.



Neste sábado, a temperatura variará entre 19 e 33 graus.



Nos próximos dias, de domingo a quinta-feira, as temperaturas máximas atingirão os 34 graus, com mínimas em torno de 19/20 graus.



Na sexta-feira, a temperatura máxima deverá atingir 35 graus.



De acordo com a previsão atual, não há expectativa de chuvas para os próximos 10 dias.