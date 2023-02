Mega de quarta-feira será 9 milhões. Ninguém acertou, sábado, com os números 16, 22, 29, 35, 38 e 49

Domingo 26/02/23 - 11h06

O Concurso 2.568 da Mega-Sena, realizado no sábado à noite em São Paulo, não teve nenhum acertador das seis dezenas.



O prêmio acumulou para o próximo concurso, que ocorrerá na quarta-feira, com o valor de R$ 9 milhões em jogo.



As dezenas sorteadas foram 16, 22, 29, 35, 38 e 49.



59 acertadores da quina receberão R$ 35.496,26 cada um. J



Já os 3.217 ganhadores da quadra terão um prêmio individual de R$ 930,00.