Land Rover de 300 mil reais, tomado do cantor Péricles, foi vendido a desmanche por 12 mil, minutos depois do assalto

Domingo 26/02/23 - 11h13

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública, o homem suspeito de roubar o carro do cantor Péricles em Santo André (SP) no dia 16, afirmou em depoimento ter vendido o veículo para um desmanche ilegal na zona leste de São Paulo por R$ 12 mil.



O carro em questão é um Land Rover Discovery 2022, avaliado em mais de R$ 300 mil.



Segundo a investigação, parte do valor recebido pelo suspeito teria sido dividido com um comparsa que participou do assalto ao cantor.



O suspeito foi preso na última quarta-feira (22) pela equipe do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).



A polícia segue em busca de outros cinco indivíduos envolvidos no roubo.