Um espião russo está preso em Brasília, em condições de segurança máxima

Domingo 26/02/23 - 11h24

Operação sigilosa, realizada entre o final de 2022 e as primeiras semanas deste ano, transferiu SVT para a Penitenciária Federal de Brasília, presídio de segurança máxima na capital.



O russo é apontado pelo governo da Holanda como um espião e foi preso em abril passado ao tentar se infiltrar no Tribunal Penal Internacional em Haia, usando documentos brasileiros falsos com o nome de Victor Muller Ferreira.



Anteriormente, ele estava detido na carceragem da PF em São Paulo.



A transferência ocorreu após a embaixada da Rússia no Brasil pedir ao STF (Supremo Tribunal Federal), em agosto, a extradição de Tcherkasov.