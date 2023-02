BR-251, trecho de Salinas: "...veículo Fiat Uno (Guarulhos/SP), capotado na via de circulação com dois ocupantes em seu interior, e uma carreta tombada fora da via de circulação com o motorista..."

Domingo 26/02/23 - 19h21

Divulgação do Corpo de Bombeiros:





Na tarde deste domingo (26/02), por volta das 14h50min, uma equipe de bombeiros de Salinas foi acionada para atendimento de ocorrência envolvendo uma colisão frontal entre um veículo de passeio e uma carreta, na rodovia BR 251, km 272 na zona rural de Salinas /MG.



Ao chegar ao local, os militares depararam com o veículo FIAT UNO, placa DFT 0990 (Guarulhos/SP), capotado na via de circulação com dois ocupantes em seu interior, e uma carreta tombada fora da via de circulação com o motorista no seu interior.



Segundo informações, o carro de passeio seguia sentido Bahia/Salinas/MG, quando o motorista perdeu o controle da direção e colidiu frontalmente com a carreta que seguia sentido contrário.



Dos ocupantes do veículo de passeio, o condutor, G.S.T, de 62 anos veio a óbito no local (constatado pelo médico do SAMU).



Já a passageira, I.S., de 68 anos, estava consciente e confusa, com fratura na face, e presa às ferragens.



O motorista da carreta, E.G, de 40 anos, consciente e orientado, preso às ferragens.



Diante do cenário, os militares após estudo de situação e triagem, utilizando técnicas de salvamento veicular, retiram as ferragens das duas vítimas encarceradas, que em seguida foram atendidas pelas equipes do SAMU (USA e USB) presentes no local.



As vítimas socorridas apresentavam traumas diversos, suspeitas de fratura, escoriações e foram encaminhadas pelo SAMU para o Hospital Municipal de Salinas, Oswaldo Prediliano.



Ademais, os militares realizaram ação de isolamento, prevenção e segurança do local até a chegada de um equipe da PRF e perito da Policia Civil de Minas Gerais.



A rodovia precisou ser interditada por cerca de duas horas nos dois sentidos, durante os trabalhos de atendimento às vítimas e trabalhos da perícia.