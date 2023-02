Segunda 27/02/23 - 6h57

Hoje, no lançamento da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19, o presidente Lula deverá receber a vacina.



A cerimônia ocorrerá no Centro de Saúde nº 1 no Guará, região administrativa do Distrito Federal, e contará com a presença da ministra da Saúde, Nísia Trindade.



O objetivo do governo é reconstruir a confiança da população na vacina.