Aconteceu em shopping de M. Claros: "Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi ouvido e autuado por “usar, publicamente, uniforme ou distintivo de função pública que não exerce”

Jornal O tempo:Homem vai passear em shopping fingindo ser policial civil e acaba preso em MGCaso foi registrado em Montes Claros; suspeito foi denunciado após testemunhas estranharem o comportamento deleUm homem de 32 anos foi preso nesse sábado (25) após sair para passear em um shopping de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, fingindo ser policial civil. O suspeito usava um uniforme da corporação, além de um distintivo.A Polícia Civil chegou até o homem após receber denúncias de pessoas que estavam no shopping e estranharam o comportamento dele. As testemunhas teriam flagrado o suspeito devidamente uniformizado tomando bebida alcoólica no local.Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi ouvido e autuado por “usar, publicamente, uniforme ou distintivo de função pública que não exerce”. Ainda não há informações sobre como ele teria conseguido os acessórios.Depois dos procedimentos de polícia judiciária, o homem assinou o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado.Cidade: Belo Horizonte