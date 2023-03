Acidente perto de Mirabela: "Um homem de 36 anos foi resgatado pelo Suporte Aéreo Avançado de Vida e encaminhado para a Santa Casa de Montes Claros, apresentando um edema na cabeça e perda de consciência"

Terça 28/02/23 - 18h38

Divulgado pelo Samu:Profissionais do SAMU prestaram atendimento às vítimas de um capotamento na MGC-135, em Mirabela, na tarde desta terça-feira (28).O veículo seguia com três pessoas quando o motorista perdeu o controle da direção e capotou às margens da rodovia.Um homem de 36 anos foi resgatado pelo Suporte Aéreo Avançado de Vida (SAAV) e encaminhado pra a Santa Casa de Montes Claros apresentando um edema na cabeça e perda de consciência.O condutor do veículo, de 34 anos, apresentava ferimentos leves e foi conduzido para o hospital de Mirabela.A terceira vítima, também de 34 anos, foi atendida no local, mas recusou o transporte para o hospital.