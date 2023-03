Estudo indica que clientes vencem 80% dos litígios judiciais contra planos de saúde. Saiba mais

Quarta 01/03/23 - 7h16

De acordo com um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas, a judicialização de casos médicos tem se tornado cada vez mais comum no sistema judiciário de São Paulo.Entre 2018 e 2021, foram analisadas cerca de 200 mil sentenças relacionadas a casos médicos, sendo que pelo menos 80% desses casos foram vencidos pelos clientes das operadoras de saúde.Os casos geralmente estão ligados a três situações: reajuste das mensalidades, mudanças no contrato e, principalmente, recusa de pedidos de tratamento.Segundo o autor do estudo, Daniel Wang, a recusa de tratamentos é o principal motivo para processos judiciais, e isso se deve ao fato de que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem um rol de tratamentos que as operadoras de saúde são obrigadas a oferecer.De acordo com Wang, os clientes geralmente ganham a maioria dos casos porque a Justiça entende que os planos de saúde são obrigados a cobrir o rol de tratamentos da ANS e também outros tratamentos além dele.