P. Militar:"...foi localizado e preso em uma residência de um amigo no bairro Alice Maia, em Montes Claros. Com ele, os policiais localizaram uma pistola calibre .380, provavelmente ..."

Quarta 01/03/23 - 9h23

Divulgação da Polícia Militar:



Por volta da 01h20min da madrugada desta terça-feira (28), durante patrulhamento pela Av. João XXIII, policiais militares da 11ª Companhia Independente de Policiamento Especializado (11ª Cia Ind PE) foram acionados por populares os quais informaram que um homem acabara de ser alvejado com disparos de arma de fogo no cruzamento daquela avenida com a rua São Geraldo.



De imediato, a equipe policial deslocou até o local indicado, deparando com um homem caído ao solo, aparentemente já sem vida.



Equipe do SAMU compareceu ao local e constatou o óbito.



A Perícia Técnica realizou os trabalhos de praxe, identificando a vítima como sendo um homem de 19 anos, o qual fora atingido por 05 (cinco) disparos de arma de fogo na região do tórax.



Foram recolhidos no local estojos deflagrados de munição calibre .380. Testemunhas informaram que o suspeito de efetuar os disparos, após cometer o crime, teria fugido do local em uma motocicleta Honda XRE 300 de cor vermelha, sendo o rastreamento iniciado de imediato pelas equipes policias.



Com a chegada das informações, os policiais foram direcionando o cerco para a captura do suspeito, sendo que no início da tarde de hoje, após monitoramento, o suspeito de cometer o crime, homem de 19 anos, foi localizado e preso em uma residência de um amigo no bairro Alice Maia, em Montes Claros.



Com ele, os policiais localizaram uma pistola calibre .380, provavelmente utilizada para o cometimento do homicídio desta madrugada.



Ele e outras duas pessoas foram conduzidos para a Delegacia, onde se encontram à disposição da Justiça.



Este mesmo suspeito é acusado de cometer um outro homicídio no ano de 2022, em Montes Claros, e havia sido preso pela Polícia Militar no último domingo (26), por porte ilegal de arma de fogo.