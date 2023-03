Jornal de BH entra no caso descrito como sequestro, espancamento e cárcere privado em M. Claros. Leia

Quarta 01/03/23 - 19h51

Jornal O Tempo, de BH:



Jovem é sequestrado, espancado e mantido em cárcere privado em Montes Claros



O crime ocorreu após a vítima perder o celular de um dos suspeitos em janeiro

Natália Oliveira



Um jovem de 21 anos foi sequestrado, espancado e mantido em cárcere privado por seis suspeitos em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. O crime aconteceu nesta terça-feira (28 de fevereiro).



O crime ocorreu após a vítima perder o celular de um dos suspeitos em janeiro. Na época os dois foram detidos juntos por causa de tráfico de drogas e direção perigosa.



O jovem de 21 anos foi solto e o suspeito pediu que ele entregasse o aparelho celular dele em um endereço. No entanto, enquanto estava com o telefone, a vítima viu uma viatura da PM, ficou com medo do que poderia ter no aparelho e o dispensou.



Assim que saiu da prisão, em fevereiro, o suspeito começou a cobrar a vítima o celular. Na terça ele foi junto com outros homens até a casa do jovem e eles reviraram tudo atrás do aparelho. Depois eles agrediram a vítima e a levaram de casa em um carro.



O jovem começou a ser espancado por seis homens. Os criminosos também pediram R$ 10 mil da mãe dele para libertá-lo. Os suspeitos liberaram o rapaz, mas exigiram que o dinheiro fosse depositado para eles.