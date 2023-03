Petrobras anuncia que, em 2022, ano passado, teve lucro líquido recorde, 77% maior do que no ano anterior

Quinta 02/03/23 - 7h33

A Petrobras anunciou - em 2022 - um recorde histórico de lucro líquido de R$ 188,33 bilhões, um aumento de 77% em relação ao ano anterior.



No quarto trimestre, o lucro líquido registrado foi de R$ 43,34 bilhões, um aumento de 37,6% em relação ao trimestre anterior.



Esses números superaram as expectativas da pesquisa que previa um lucro líquido de R$ 37,61 bilhões.



Além disso, a Petrobras aprovou o pagamento de um novo megadividendo aos acionistas, no valor de R$ 29 bilhões.