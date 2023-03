"..se encontrava na comunidade de Lagoa Branca, a aproximadamente 35 quilômetros de Januária; relataram ainda que a vitima estava desorientada, agressivo, tem problemas psiquiátricos e faz uso de medicamentos"

Sexta 03/03/23 - 6h36

Divulgado pelos Bombeiros:





Por volta das 20h00 min, dessa quarta feira (01/03/2023), o 8° Pelotão do Corpo Bombeiros Militar em Januária recebeu de solicitação apoio para resgate de Pessoa Perdida/Desaparecida, na na comunidade de Lagoa Branca, zona rural do município de Januária.



Segundo informações preliminares repassadas pelos familiares, o Senhor J. N. P. de 50 anos, desapareceu no dia 28 de fevereiro, na cidade de Januária e desde então, parentes e amigos estavam realizando buscas na região, quando recebeu informações que a vitima se encontrava na comunidade de Lagoa Branca, ha aproximadamente 35 quilômetros de Januária, relataram ainda que a vitima estava desorientada, agressivo, tem problemas psiquiátricos e faz uso de medicamentos.



A guarnição de bombeiros deslocou até o local e encontrou o senhor J.N.P., numa residência, aos cuidados do morador, que o teria visto andando nas imediações da comunidade.



O paciente estava consciente, orientado, com sinais vitais estáveis, um pouco debilitado e não interpôs resistência para a guarnição que o deixou em sua residência em Januária, juntamente com seus familiares.



Em caso de ocorrências envolvendo pessoas perdidas/desaparecida em áreas rurais, acione Imediatamente o Corpo de Bombeiros, o amigo certo nas horas Incertas.