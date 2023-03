Nem o atual maior ídolo do futebol mundial escapa: tiros e mensagem do terror para Messi, na sua cidade de origem, Rosário, na Argentina

Sexta 03/03/23 - 6h46

Nesta quinta-feira (2), o mercado da família de Antonela Rocuzzo, esposa do jogador argentino Lionel Messi, foi alvo de um ataque na cidade de Rosário, local de origem do atleta.



Durante a madrugada, o estabelecimento foi alvejado com 14 tiros, e uma mensagem endereçada ao atual melhor jogador do mundo pela Fifa foi deixada pelos criminosos.



A mensagem diz:



"Messi estamos esperando por você. Javkin é um narcotraficante, ele não vai te proteger", em referência a Pablo Javkin, prefeito de Rosário.



A cidade é conhecida como a mais perigosa do país devido à presença de violentas quadrilhas de traficantes.



O prefeito de Rosário afirmou que Messi não corre risco e argumentou que a ameaça foi motivada por questões políticas, não pessoais contra o jogador. Lionel Messi atualmente reside em Paris, onde joga pelo clube PSG.