E, para piorar, um extenso apagão que se alastrou por Buenos Aires e outras províncias

Sexta 03/03/23 - 6h58

No dia 1º de março, véspera dos ataques e ameaça contra a família de Messi, um incêndio causou falhas no sistema de alta tensão na Argentina, afetando partes do país, incluindo Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba, Cuyo e Patagônia, além de outras províncias. O corte de energia elétrica afetou a rede de metrô, linhas ferroviárias e centenas de semáforos.



O subsecretário de Energia explicou que o apagão foi extenso e impactou várias províncias.



Com temperaturas elevadas na maior parte do país, o setor elétrico demandava 25.000 megawatts, mas ocorreu um corte que retirou cerca de 9.000 megawatts.