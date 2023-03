Consumo das famílias brasileiras apresentou alta acumulada de 4,3%, no final de 2022

Sexta 03/03/23 - 7h33

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mesmo com a retração em diversos setores da economia, o consumo das famílias apresentou uma alta acumulada de 4,3% ao final de 2022, o que representa um valor superior à alta registrada no ano anterior, que foi de 3,7%. Esse consumo é responsável por cerca de 60% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, sendo um dos principais componentes do indicador em termos de demanda.



O Ministério da Fazenda analisou que o setor de serviços, que é o alvo de consumo das famílias brasileiras, foi beneficiado por medidas de estímulo fiscal, como a liberação do FGTS e a elevação dos valores do programa de transferência de renda. Além disso, as atividades relacionadas a serviços prestados às famílias se recuperaram da pandemia de forma mais expressiva apenas em 2022.



Por outro lado, o consumo do governo apresentou uma desaceleração, passando de 3,5% para 1,5%, e a formação bruta de capital fixo (FBCF) diminuiu de 16,5% em 2021 para 0,9%. As importações também desaceleraram em relação a 2021, indo de 12% para 0,8%, enquanto as exportações cresceram 5,5%.