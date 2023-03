Invasões em Teixeira, de Freitas, Mucuri e Caravelas, no sul da Bahia. Empresa exige a desocupação

Sexta 03/03/23 - 7h37

Walter Schalka, presidente da Suzano, declarou que só irá dialogar com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) após a desocupação das fazendas invadidas pelo movimento na Bahia. No último dia 1º, o MST invadiu três propriedades da empresa de papel e celulose nas cidades de Teixeira de Freitas, Mucuri e Caravelas. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou que irá sugerir ao MST que negocie soluções com a Suzano. O MST alega que a empresa pratica a monocultura com o plantio de eucalipto, mas não existe previsão legal contra essa prática.