Ainda pela manhã da sexta-feira, homem assalta clinica oftalmológica no centro de M. Claros

Sexta 03/03/23 - 12h11

Na manhã desta sexta-feira (3), ocorreu assalto contra clínica oftalmológica no centro de Montes Claros.



Um homem armado invadiu o edifício e fez refém funcionária que se encontrava no terceiro andar, onde havia um cofre.



O homem amarrou a funcionária pelos braços e roubou R$ 8 mil, além de folhas de cheque e o celular da funcionária.



As imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas para identificar o homem.