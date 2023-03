Sai o registro brasileiro da segunda vacina contra a dengue, com 80% de eficácia

Sexta 03/03/23 - 12h20

Saiu o registro de nova vacina contra a dengue, aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta quinta-feira (2).



É a primeira vacina no Brasil direcionada para pessoas que ainda não foram expostas ao vírus.



A vacina é recomendada para pessoas de 4 a 60 anos de idade e será aplicada em duas doses, com intervalo de três meses entre elas.



A vacina é composta por quatro sorotipos diferentes do vírus da dengue.



A vacina anterior é indicada apenas para pessoas que já tiveram a doença e oferece proteção contra uma possível reinfecção pelo vírus.



A vacina agora aprovada demonstrou eficácia de 80,2% contra a dengue causada por qualquer sorotipo, independentemente da situação sorológica prévia à vacinação, durante um período de 12 meses após a administração.