Depois de crescer 2,9% em 2022, Brasil volta a ser a 12ª economia do mundo, onde Estados Unidos e China lideram

Sexta 03/03/23 - 13h00

Após um crescimento de 2,9% em 2022, o Brasil subiu no ranking da economia global e voltou a ocupar a 12ª posição como um dos países mais ricos do mundo, de acordo com a lista divulgada pela agência de classificação de risco Austin Rating. Em 2021, o país havia caído para a 13ª colocação, devido à forte desvalorização do real em relação ao dólar naquele ano.



O ranking leva em consideração o valor do Produto Interno Bruto (PIB) de cada país, convertido para dólares, o que significa que a cotação das moedas locais também influencia na lista, além da taxa de crescimento.



O PIB brasileiro divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi de R$ 9,9 trilhões em 2022, o equivalente a US$ 1,92 trilhão em dólares americanos.



Os Estados Unidos continuam liderando a lista das maiores economias do mundo, com um PIB de US$ 25 trilhões, representando cerca de 25% de toda a riqueza global. A China está em segundo lugar, com um PIB de US$ 18,3 trilhões, correspondendo a 18% da economia global.



O Brasil, que já foi a sexta maior economia global em 2011, perdeu posições após a recessão doméstica em 2015 e 2016. Em 2020, com a crise provocada pela pandemia, deixou de fazer parte das 10 economias mais ricas do mundo.