Cão "dócil" Chow-Chow ataca menina de 5 anos, em casa. Foi salva pela mãe, com uso de patinete, e socorrida pelos Bombeiros

Sábado 04/03/23 - 6h40

Divulgado pelos Bombeiros:





Na tarde desta sexta feira, 03 de Março, por volta das 15:44h, os Bombeiros do Sétimo Batalhão em Montes Claros foram acionados para atendimento de uma ocorrência de uma vítima de ataque de cão da raça Chow-Chow, no bairro Cintra, em Montes Claros.



Foram acionadas duas equipes para o atendimento da ocorrência, sendo a viatura de Auto Comando de Área e uma guarnição de resgate do 7º BBM.



Na chegada, os militares depararam com a vítima, uma criança do sexo feminino de 5 anos de idade, sob os cuidados da mãe que havia sido mordida.



Os familiares relataram que a criança estava brincando próximo ao cachorro no quintal, que era considerado dócil e pertence à família, e que num determinado instante veio a atacar a menina.



No momento do ataque canino a mãe da criança utilizou um brinquedo, patinete, para defender a criança e cessar o ataque, sendo em seguida protegida a criança até a chegada da equipe de Bombeiros.



A criança foi socorrida, acalmada, e feito atendimento pré hospitalar tratando os ferimentos.



Ela apresentava ferimentos corte contusos nos membros inferiores, membros superiores, região lombar, pescoço e cabeça, sendo os ferimentos da região lombar e membros inferiores mais profundos, e na cabeça e pescoço mais superficiais.



Apresentava sinais vitais bons e foi conduzida até o atendimento médico do Hospital Santa Casa.