Bahia deverá produzir 30 mil veículos elétricos por ano, a partir de 2024. Maior fabricante do mundo, chinesa BYD deverá assumir a fábrica, fechada, da Ford, com anúncio no próximo mês

Sábado 04/03/23 - 6h55

A última fábrica da Ford no Brasil, que estava sem destino claro, agora terá um novo dono - um dono chinês.



A BYD, a maior fabricante de carros elétricos do mundo, chegou a um acordo com a marca americana e assumirá o Polo Automotivo de Camaçari, na Bahia.



O anúncio oficial deverá ser feito pela presidência da empresa multinacional no próximo mês.



Uma comitiva chinesa chegará ao Brasil na próxima semana para estudar o modelo de negócio, confirmar a linha de produtos, a fábrica de automóveis, ônibus, caminhões e beneficiamento de lítio, e analisar o início da produção, previsto para 2024.



A gigante chinesa lançará a pedra fundamental de sua nova fábrica em pouco mais de 30 dias.



O comunicado ficou de ser feito ainda na metade deste mês, mas aguarda acordos finais e agendas políticas.



O planejamento industrial da BYD Auto Brasil terá como objetivo a produção de 30 mil veículos por ano, com possibilidade de aumentar para até 150 mil unidades anuais.



A empresa fabricará para o mercado interno e se concentrará na exportação de seus produtos.



A fabricação de SUVs, picapes (em uma segunda fase) e um médio compacto para híbridos e elétricos está nos planos dos chineses.