Causa de mal-estar diplomático com os Estados Unidos, navio de guerra do Irã atracado no Rio abrigou confraternização na última terça-feira

Sábado 04/03/23 - 7h06

Desde o último domingo, navios da frota de guerra do Irã estão aportados no Rio de Janeiro.



Na última terça-feira, foram palco de cerimônia de confraternização entre autoridades brasileiras e iranianas .



A cerimônia, realizada dentro do Iris Dena, uma fragata de 1.500 toneladas com capacidade para até 140 pessoas, não incluía bebidas alcoólicas no cardápio servido aos convidados, pois o Irã é país muçulmano, que veta o álcool.



Foi a forma de celebrar os 120 anos de relações diplomáticas entre os dois países.



Oficiais da Marinha do Brasil e integrantes do Ministério das Relações Exteriores estiveram presentes.



A confraternização é tradição entre as marinhas de todo o mundo e geralmente ocorre quando uma embarcação atraca em portos estrangeiros.