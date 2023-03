Uma única aposta leva os 33 milhões da Mega deste sábado, com os números 08, 18, 26, 27, 47 e 50

Sábado 04/03/23 - 22h01

A Mega-Sena deste sábado teve uma única aposta vencedora, que acabou levando o prêmio de R$ 33.139.056,49.



As dezenas sorteadas foram: 08, 18, 26, 27, 47 e 50.



A Caixa Econômica Federal divulgou o rateio do prêmio, que ficou assim:



6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 33.139.056,49

5 acertos: 75 apostas, R$ 61.594,54

4 acertos: 5.940 apostas ganhadoras, R$ 1.111,01



O próximo sorteio da Mega-Sena será na próxima quarta-feira, dia 8 de março, e o valor estimado do prêmio é de R$ 3 milhões.