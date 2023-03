Pedrinho Matador, de 69 anos, que passou 42 na prisão como o maior serial killer do Brasil, é morto na porta de casa por homens encapuzados

Domingo 05/03/23 - 13h12

Neste domingo (5), Pedro Rodrigues Filho, conhecido como "Pedrinho Matador", de 69 anos, foi assassinado no bairro Ponte Grande, em Mogi das Cruzes.



Pedrinho estava na frente da sua casa quando foi abordado e baleado por vários homens engazupados que desceram de um carro para executá-lo.



Pelo menos seis tiros o atingiram.



Ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada e constatou o óbito, ainda no local.



Pedrinho Matador é considerado o maior assassino da história do Brasil.



Ele foi responsável por 71 homicídios e, entre idas e vindas, passou 42 anos na prisão.