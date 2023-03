Aposentadoria de 61 ex-senadores, paga pelos contribuintes brasileiros, custa 4 vezes mais do que a aposentadoria máxima do INSS, atualizada em R$ 7,5 mil reais em 2023

Domingo 05/03/23 - 13h25

Apesar de aposentados, um grupo de 61 ex-senadores custa mais de R$ 14 milhões por ano aos cofres públicos, isto é, custa aos pagadores de impostos, por serem beneficiários do plano de previdência do Congresso Nacional.



As aposentadorias dos ex-senadores chegam a ser quase quatro vezes maiores do que o teto do INSS, que em 2023 foi atualizado para R$ 7.507,49.



Além disso, 75 viúvas de senadores têm direito a receber as aposentadorias após a morte dos titulares, e em 2022, mais de R$ 8 milhões foram destinados a elas.



Os dados são do Portal da Transparência do Senado e consideram os valores de janeiro de 2022 a janeiro de 2023, mas não incluem os ex-senadores que saíram do Congresso neste ano.