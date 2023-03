Domingo 05/03/23 - 15h27

Divulgado pelos Bombeiros:



Nesta tarde de 05 de março de 2023, por volta das 12h17min, o 9° Pelotão de Bombeiros - Salinas atendeu ocorrência de colisão entre caminhões/carretas na BR 251 altura do Km 303.



No local, três carretas com cargas de latas metálicas vazias, cola, polipropileno e lacticínios colidiram na via.



Dois veículos trafegavam no sentido Salinas para Bahia e um 01 no sentido contrário.



O motorista de uma das carretas, o Senhor A.S.S de 26 anos estava preso dentro da cabine que foi retorcida com a colisão e apresentava fraturas, cortes e ferimentos pelo corpo.



A guarnição de Bombeiros realizou a segurança da via, controlou os riscos existentes nos veículos e conseguiu retirar a vítima consciente e orientada de dentro da cabine, que em seguida foi entregue aos cuidados da Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU de Salinas.



Os motoristas das outras carretas não apresentavam ferimentos, foram avaliados e liberados no local.



A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar compareceram para ajudar no controle do tráfego de veículos.



A segurança da via ficou sob os cuidados da PRF.