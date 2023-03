Vacina bivalente contra covid começa a ser aplicada nesta segunda-feira, em BH. Veja que reações pode causar

Segunda 06/03/23 - 7h02

A vacina bivalente contra Covid, formulada com as variantes original de Wuhan e da ômicron, começou a ser aplicada no Brasil na última segunda-feira (27).



Hoje, começa a ser aplicada em Belo Horizonte.



Estudos indicam que essa versão atualizada da vacina Pfizer apresenta uma maior capacidade protetora contra infecções, hospitalizações e óbitos.



A vacina tem se mostrado segura e eficaz em estudos clínicos em todo o mundo.



No Brasil, a vacina bivalente está sendo aplicada, nesta primeira etapa, somente no público-alvo que composto por pessoas com mais de 60 anos e imunossuprimidos (acima de 70 em alguns locais, como na capital de São Paulo), e em gestantes, puérperas e profissionais da saúde nas próximas etapas.



Em geral, os efeitos mais comuns relatados após a aplicação da vacina bivalente são dor no local da injeção, fadiga, dor de cabeça, dores no corpo (mialgia), febre e calafrios.



Esses efeitos também foram reportados após os reforços das vacinas monovalentes e são considerados leves, com os sintomas desaparecendo em até 24 horas.