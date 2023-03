"...criança de 09 anos, sexo masculino, vítima de afogamento, inconsciente, ao lado de uma piscina de 60 centímetros de profundidade, sendo assistida pelo guarda vidas". Caso em M. Claros, na tarde de domingo, foi revertido pelos Bombeiros

Segunda 06/03/23 - 7h09

Divulgado pelos Bombeiros:





Na tarde deste Domingo (05), por volta das 16h00min, militares do Corpo de Bombeiros deslocaram até um clube localizado na rua Alameda A,199, bairro Acácias, onde depararam com uma criança de 09 anos, sexo masculino, vítima de afogamento, inconsciente, ao lado de uma piscina de 60 centímetros de profundidade, sendo assistida pelo guarda vidas.



Segundo relato dos familiares, a vítima teria sido sugada pelo ralo de fundo da piscina, permanecendo submersa por aproximadamente 5 minutos.



De imediato os bombeiros iniciaram as manobras de RCP (ressuscitação cárdio pulmonar) com o uso de oxigênio , tendo a vítima retomado os batimentos cardíacos e respiração, sendo aquecida e tranportada para Unidade hospitalar.



Durante o trajeto, a Unidade de Resgate dos Bombeiros foi interceptada pela Unidade de Suporte Avançado do SAMU, que deu prosseguimento ao atendimento e condução até a Santa Casa de Montes Claros.



A piscina foi interditada pelo Corpo Bombeiros até a manutenção do ralo de fundo.