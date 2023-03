Ainda na tarde de domingo, em M. Claros: "... encontraram um veículo Toyota Hilux em chamas em sua parte dianteira, na garagem da residência"

Segunda 06/03/23 - 7h13

Divulgado pelos Bombeiros:





Na Tarde deste Domingo 05 de Março, por volta das 14h50min, militares do Corpo de Bombeiros deslocaram até o bairro Vila Mauriceia para atendimento de ocorrência de incêndio em automóvel.



No local, os militares encontraram um veículo Toyota Hilux em chamas em sua parte dianteira, na garagem da residência.



Imediatamente os militares equipados com roupa de proteção iniciaram o combate ao incêndio, não deixando o fogo se propagar para a parte traseira da caminhonete.



Foram gastos aproximadamente mil litros de água.