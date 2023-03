Ainda no domingo de M. Claros: motorista de aplicativo foi assaltado e levou 7 pontos na cabeça

Segunda 06/03/23 - 8h30

Ainda ontem, domingo (5): motorista de aplicativo de 56 anos foi vítima de assalto e agressão em Montes Claros.



Foi rendido por dois homens que se passaram por clientes ao chegar no endereço da corrida no bairro Santa Rafaela.



Os assaltantes colocaram uma arma na cabeça e agrediram o motorista com coronhadas.



Depois, fugiram com o veículo e objetos pessoais do motorista.



A PM iniciou uma operação de cerco bloqueio minutos após o crime e localizou os dois homens no bairro Dona Gregória, escondidos em uma área de mata.



Após serem perseguidos, foram presos e confessaram o crime, afirmando que a ação foi planejada.



O carro roubado foi encontrado em uma área de mata e a arma apreendida.



O motorista, com ferimentos na cabeça, foi encaminhado à Santa Casa, e recebeu sete pontos no ferimento.