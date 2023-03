Polícia Militar: "...havia vários indivíduos correndo atrás de uma pessoa, supostamente autora de homicídio de um adolescente, de 14 anos, ocorrido no último sábado (4), no mesmo bairro"

Terça 07/03/23 - 18h42

A Policia Militar foi acionada, nessa segunda-feira (6), por meio de denúncia anônima, a comparecer à Rua Greenfeld, Bairro Santos Dumont, onde havia vários indivíduos correndo atrás de uma pessoa, supostamente autora de homicídio de um adolescente, de 14 anos, ocorrido no último sábado (4), no mesmo bairro.



Ao chegarem ao local, os policiais depararam-se com várias pessoas correndo, entre elas um jovem, irmão da vítima do homicídio.



Ao ser questionado, ele disse que, ao sair para comprar refrigerante, deparou-se com o possível autor do crime e eles iniciaram vias de fato e o homem conseguiu desvencilhar-se.



Em seguida, segundo o jovem, o suspeito armou-se com pedras, começou a arremessá-las contra ele e fugiu pulando vários muros.



Na fuga, o homem tomou à força uma bicicleta de uma ciclista que seguia para o trabalho.



O suspeito, de 39 anos, residente também no Bairro Santos Dumont, foi interceptado pelos militares próximo a um córrego.



Ele estava na bicicleta e em alta velocidade.



O irmão da vítima disse que o filho do suspeito teria comentado no bairro que o seu pai era o autor do homicídio.



Ao ser questionado, o suspeito negou a autoria e disse que, no último sábado (4), por volta das 6h, foi à casa do adolescente e sofreu escoriações no abdômen e nas mãos ao pular o muro para entrar no imóvel.



Ao entrar no local, teria visto as pernas da vítima que estava deitada e, em seguida, deixou o imóvel.



O homem contou que foi a essa residência após outro homem perguntar pelo adolescente.



O suspeito informou também que horas antes da vítima morrer, a abordou na rua para pegar drogas com ela, mas a vítima não tinha crack como ele queria.



O homem contou que consumiu o entorpecente após consegui-lo com outra pessoa do bairro.



O homem foi preso em flagrante. Ele recusou atendimento médico.



O corpo da vítima foi encontrado na manhã do último sábado dia dentro de casa. Havia uma pedra próxima ao corpo. Segundo a Perícia, ele tinha lesões na cabeça e no rosto, além de escoriações nas pernas e nas mãos.