Prejuízo material pelo terremoto na Turquia já ultrapassa meio trilhão de reais

Quarta 08/03/23 - 7h19

De acordo com um novo cálculo feito em conjunto pelo Banco Mundial, ONU, União Europeia e governo turco, os prejuízos materiais causados pelo terremoto na Turquia ultrapassam os 100 bilhões de dólares, o equivalente a mais de meio trilhão de reais.



Essa estimativa ainda não inclui os custos de reconstrução. As informações serão apresentadas em uma conferência de doadores que está prevista para ocorrer em 16 de março em Bruxelas.



Embora os dados utilizados ainda sejam provisórios, o valor de 100 bilhões de dólares servirá como base para as discussões na conferência de doadores que tem como objetivo angariar fundos para ajudar na recuperação da região afetada pelo terremoto.



Atualmente, o apelo urgente para a criação de um fundo de um bilhão de dólares, anunciado em 16 de fevereiro, arrecadou somente 9,6% da meta estabelecida.



O terremoto, de magnitude 7,8, ocorrido em 6 de fevereiro, foi seguido por outro de magnitude 7,6. Os abalos causaram a morte de 46 mil pessoas na Turquia e destruíram mais de 200 mil edifícios. Na Síria, foram registrados 6 mil óbitos em decorrência do terremoto.